Facile.it, fondata da Alberto Genovese, torna protagonista con l’acquisizione di Italfinance

.it, la piattaforma leader nella comparazione di assicurazioni, prodotti finanziari e tariffe energetiche per le famiglie italiane, è statanel 2008 da, spesso definito il “re delle startup” italiane per la sua capacità di creare aziende di successo e scalare il mercato digitale. Nel 2014, l’azienda è stata ceduta al fondo Oakley Capital, sotto la cui gestione ha continuato la sua crescita fino a diventare un punto di riferimento nel settore. Oggi,.it segna un nuovo traguardo condel 100% del Gruppo, consolidando così la sua presenza nel settore della consulenza finanziaria corporate.Un’operazione strategica per espandere i servizi alle impresealla fine degli anni ’80,è riconosciuta come leader nel mercato della mediazione creditizia corporate, offrendo una vasta gamma di servizi alle imprese, tra cui finanziamenti, leasing di beni strumentali, assicurazioni, consulenza bancaria e finanza agevolata.