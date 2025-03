Fabio Fazio al veleno sulla Rai | Lì un certo modo di pensare non è più tollerato I colleghi? Ognuno pensa a salvare se stesso

Leggi su Open.online

torna sul suo addio alla Rai e lo fa togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. «Non ho mai voluto fare il vittimista, ma quando una persona che non ha responsabilità pubbliche viene attaccata da chi ha il potere, che sia un primo ministro o un ministro degli Interni, siamo fuori dalla grazia di Dio», dice il conduttore di Che tempo che fa in un’intervista a Repubblica.non dice di essere stato cacciato dalla Rai, ma fornisce comunque qualche dettaglio in più sul perché nel 2023 abbia deciso di portare il suo programma sul Nove.L’addio alla Rai e la mancanza di solidarietà tra«Undie di essere – dice il conduttore – non più tollerabile e infatti non è stato. In Rai, ma prima ancora dalla politica». Nell’intervista,non risparmia anche alcune frecciatine ai, rei a suo dire di non avergli espresso vicinanza e solidarietà dopo gli attacchi del governo e di alcuni politici: «see dice: “basta che non accada a me”».