F1 Hamilton | Spero tra 20 anni ci saranno ancora corse automobilistiche e non solo elettriche

Leggi su Sportface.it

Con l’inizio del Mondiale 2025 alle porte, i piloti di F1 sono già immersi in un frenetico mix di attività fisica, mentale e anche di mondanità. E tra i protagonisti di questo viaggio c’è anche il duo della Ferrari, Lewise Charles Leclerc, impegnati ieri sera a Fiorano nell’evento speciale “Puma x Ferrari 20 Years of Speed”. Una serata che ha visto la presenza anche del team principal della Rossa, Frederic Vasseur, oltre a diversi piloti del team WEC (World Endurance Championship) e figure storiche come Jean Alesi e Giancarlo Fisichella. Fiorano si è trasformata in una passerella dove il mondo della moda ha incontrato quello dei motori.ha colto l’occasione per parlare del futuro della F1: “che tra 20cibellee magari non con macchine tutte“.