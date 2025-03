Juventusnews24.com - Exor Juventus, il club bianconero è tra le cause della sottovalutazione del titolo della holding. Svelato il motivo

di RedazioneNews24: tra ledelci sono gli aumenti di capitale per il. I dettagliSecondo gli analisti di Equita, come rivelato da Calcio e Finanza, i 580 milioni di aumenti di capitale fatti alla Juve tra il 2019 e il 2024 sono tra ledi sconto sul Net Asset Value di, lafamiglia Agnelli-Elkann.Ilavrebbe così contribuito alladeldi. Gli analisti parlando di «“cash-burn”, che nel periodo 2019-2024 ha costrettoa iniettare proquota 580 milioni di euro». Per “cash burn” (o burn rate), spiega Calcio e Finanza, ci si riferisce a un dato che indica la velocità (espressa in valore monetario/mese) con la quale un’azienda perde il suo capitale.