Ex Saga in liquidazione I dipendenti disperati | L’azienda ci ha tradito

GAGGIO MONTANO"Tradimento" è un termine che implica una decisione forte. In questo "inganno", però, sono ancora inspiegabili le giustificazioni di una disposizione così veemente per tutti i vari attori coinvolti. Per questo, invece, risulta essere comprensibile la reazione degli oltre 130 lavoratori coinvolti nella disputa della Gaggio Tech srl. Queste sono le ‘idi di marzo’ degli operai di Gaggio. Infatti a pagarne le conseguenze di questa messa indel, quindi di questa sorta di immaginario ‘cesaricidio’ di inizio marzo, saranno proprio i lavoratori dell’industria con sede nell’appennino: "Un attacco vile e meschino", descrive senza mezzi termini Primo Sacchetti di Fiom-Cgil. Non è servita a far cambiare idea all’assemblea svoltasi ieri mattina in un clima di sbigottimento e condanna.