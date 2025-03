Spazionapoli.it - Ex Napoli, Zielinski finisce sotto accusa: l’accaduto durante Feyenoord-Inter

Leggi su Spazionapoli.it

ha causato feroci critiche nei confronti dell’ex centrocampista del.Piotrha lasciato ilquest’estate dopo otto anni e il caso ha voluto che adesso si trovi proprio nel club rivale numero uno nella lotta in classifica. Il polacco si è infatti trasferito a parametro zero all’, squadra che in questo momento si trova in vetta al campionato con un solo punto di vantaggio sulla sua ex squadra.La sua avventura a Milano sta procedendo però fra alti e bassi. Il polacco è infatti al momento una riserva nel centrocampo nerazzurra, costituendo la prima alternativa al fedelissimo di Inzaghi Mkhitaryan.delude ancora all’ha avuto comunque un’importante opportunità da titolare nella gara contro il