Lanazione.it - Ex Lazzi, l’area da salvare. Il sindaco chiama in aiuto Montecatini Parcheggi

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 – Quale sarà il futuro delex? IlClaudio Del Rosso ha dato mandato ad Alessio Paolini, dallo scorso novembre amministratore di& Servizi, società partecipata interamente dal Comune, nel cui capitale è conferito il grande immobile, affinché avvii una serie di avvisi esplorativi. MP&S, gestore del servizio di sosta a pagamento, dovrà informarsi se ci sono soggetti interessati ad acquistare l’exo presentare un’idea in project financing per la ristrutturazione dell’edificio. IlDel Rosso conferma quanto stabilito dalla delibera pubblicata sull’albo pretorio. “Avevamo inserito nel nostro programma la volontà di risolvere la questione delex. L’amministratore di MP&S dovrà valutare se ci sono soggetti interessati a investire in qualche modo.