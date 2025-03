Tvplay.it - Ex Inter sulla panchina della Juve, il ribaltone è surreale!

C’è la possibilità di vedere un existantus: lo scenario potrebbe sembrarema è credibile. Dipende tutto da Thiago MottaI bianconeri devono cercare di salvare la stagione in campionato, dopo la doppia eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord e dalla Coppa Italia, contro l’Empoli. Giuntoli e la dirigenza bianconera si sono dati tempo fino a fine stagione per valutare la situazione.Ex, il! (TvPlay – ANSA) Lantus è reduce dalla vittoria contro il Verona, grazie ai gol di Thuram e di Koopmeiners, che hanno permesso a Thiago Motta di rialzare la testa. Tre punti fondamentali per tornare competitivi in campionato, con un -6 dall’che può regalare sorprese insperate. I bianconeri sono in ballo e proveranno ad esserepartita per lo Scudetto sino all’ultimo.