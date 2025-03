Quifinanza.it - Ex Ilva, Cigs prorogata per 3.062 lavoratori: cosa prevede l’accordo

Leggi su Quifinanza.it

Al ministero del Lavoro è stato siglatochela proroga di 12 mesi della(Cassa integrazione straordinaria) per idi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, ex. L’intesa riguarda, in base a quanto riferito dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Usb e Ugl, circa 3.062, ovvero un numero più basso rispetto alla richiesta iniziale che era di 3.400 unità. Resta, invece, ancora aperta la partita che interessa la vendita dell’azienda, con il dossier che procede su più binari e vede in testa gli azeri di Baku Steel e gli indiani di Jindal. La scelta spetterà al governo, con la deadline fissata al 14 marzo.La nuovaper l’exraggiunto al ministero del Lavoro per idell’expermette agli stessi di affrontare la fase di vendita dell’azienda in maniera decisamente più serena.