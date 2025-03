Biccy.it - Ex coppia del GF Vip verso L’Isola dei Famosi: “I fan saranno pazzi di gioia”

Leggi su Biccy.it

Si scaldano i motori di quell’enorme macchina che èdei, Veronica Gentili quasi certamente sarà la conduttrice, mentre c’è ancora incertezza sui ruoli di inviato e opinionista, che potrebbero andare a Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura (anche se c’è chi dice che l’ipotesi Dario Maltese e Vladimir Luxuria non sia ancora da scartare). Anche per quanto riguarda i possibili naufraghi ci sono già dei rumor, potrebbero esserci la tennista Camila Giorgi, MariaLuisa Jacobelli che si occupa di sport su Mediaset, Angelo Madonia e la ciclista Letizia Paternoster. Tra i papabili concorrenti anche un’exche è passata anche dal Grande Fratello Vip.Un’exdel GF Vipdei.Stando a quello che poco fa ha rivelato Deianira Marzano due personaggi che sono stati innamorati e che sono passati dal Grande Fratello Vip, potrebbero sbarcare presto in Honduras: “Una nota exdi fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta aldeiperché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti.