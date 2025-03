Ilrestodelcarlino.it - Ex Cierrebi: quando partono i lavori. Ancora scintille sul progetto di Go fit

Bologna, 5 marzo 2025 - L’exdopo anni di chiusura e abbandono guarda al futuro. O, almeno, è quanto illustrato martedì sera al Consiglio di Quartiere aperto dall’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, presentando ildella società spagnola Go fit che dovrebbe far rinascere il glorioso impianto sportivo di via Marzabotto, abbandonato da anni. All’incontro, con un centinaio di persone tra consiglieri comunali, il presidente del Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e il dg del Comune Valerio Montalto, comitati, cittadini e associazioni, non è mancato un confronto acceso tra amministrazione e residenti. Tra domande, richieste di approfondimento e critiche. Un Consiglio aperto convocato in occasione del termine della Conferenza dei servizi, così da porre all’attenzione della cittadinanza i punti fermi del: “Abbiamo spiegato tutto, anche dal punto di vista tecnico.