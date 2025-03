Ilgiorno.it - Eva Gevorgyan, la stella nascente del pianoforte

Leggi su Ilgiorno.it

Fin da bambina di lei si è detto "è un prodigio". Eva(nella foto), pianista, nata nel 2004 a Mosca in una famiglia di origine armene. Questa sera si esibirà per la Società dei Concerti alla Sala Verdi del Conservatorio. In programma Chopin, Schumann e Liszt. Vincitrice di 40 concorsi pianistici internazionali tra Usa, Europa e Russia, fra cui il primo premio al Cleveland International Piano Competition for Young Artists nel 2018, è la nuova promessa del pianismo mondiale. Appassionata di beauty, influencer seguitissima, l’artista ha da poco lanciato una linea di prodotti per capelli., perché propone un programma romantico? "Ho una passione per Chopin, mi ritrovo a eseguirlo spesso. Schumann si è ispirato a Chopin, in Carnival troviamo due pezzi intitolati Chopin e Paganini, due opere diverse, con stili ben distinti.