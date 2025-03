Secoloditalia.it - Eutanasia: ragazza vuole uccidersi, il padre si oppone: “Mia figlia non è lucida”. Processo in Spagna

Leggi su Secoloditalia.it

Una donna di 24 anni, paraplegica dopo un tentativo di suicidio nel 2022, si è vista riconoscere dal governo regionale della Catalogna, in, il diritto all’. Diritto che ilha contestato presentando ricorso in tribunale e affermando che lasoffre di un disturbo della personalità che ne influenza le scelte. Si tiene quindi unstorico indove, per la prima volta dal’approvazione dell’nel 2021, il ‘diritto a una morte dignitosa’ è approdato in tribunale.bloccata dopo il ricordo del, polemica in”Voglio porre fine alla mia vita con dignità, una volta per tutte“, ha dichiarato oggi la donna in tribunale. “Mi sento incompresa dalla mia famiglia, mi sento sola e vuota, questa situazione mi causa molta sofferenza”, ha aggiunto.