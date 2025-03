Lapresse.it - Europa League in tv, domani le partite di Roma e Lazio: dove vederla

L’entra nel vivo, mercoledì 5 marzo, con ledi andata degli ottavi di finale. Due le italiane in campo alle ore 21, lain casa all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao e lain trasferta contro i cechi del Viktoria Plzen. Sarà possibile vedere lain diretta in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Diretta anche per Viktoria Plzen-su Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW.