Europa armata, nel Pd esplodono le differenze (anche a Bruxelles)

Una mattina di silenzio ha preceduto la decisione di Elly Schlein di schierarsi contro la proposta di Ursula von der Leyen. In un comunicato nel pomeriggio, la segretaria del PD ha bocciato la proposta della presidente della Commissione europea, affermando: “Quella presentata oggi non è la strada che serve all’. Alla Ue serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse”. Schlein ha aggiunto che è “inaccettabile” utilizzare “i fondi di coesione per finanziare le spese militari nazionali”.La sua apertura alle posizioni del M5S, tuttavia, non ha avuto l’effetto sperato di convincere Giuseppe Conte a partecipare alla manifestazione per l’del 15 marzo: “È grave se ci sarà chi è a favore del riarmo e chi è contro”, ha dichiarato l’ex premier. Nel frattempo, prima di rilasciare il comunicato, Schlein aveva già espresso le sue preoccupazioni telefonicamente con il premier spagnolo Pedro Sánchez, consapevole del rischio di trovarsi isolata rispetto agli altri membri del gruppo dei Socialisti e Democratici europei.