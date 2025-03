Ilfattoquotidiano.it - Ethan Nwaneri, il prodigio dell’Arsenal che infrange ogni record ma non può entrare in spogliatoio: “Deve vestirsi da un’altra parte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel roboante 1-7 rifilato dall‘Arsenal al Psv Eindhoven nella gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2024/2025, c’è stata anche la firma di un 17enne: il suo nome è. Potreste pensare: “Fortuna del principiante”. Ma non è così. Il classe 2007, prodotto dell’Academy dei Gunners, è semplicemente undel calcio mondiale. Fin qui 8 gol e 1 assist nella sua prima stagione tra i professionisti.Un talento troppo grande per giocare con i suoi coetanei, ma allo stesso tempo un ragazzo ancora troppo piccolo per condividere lodella prima squadra. Pura assurdità, come ha sottolineato in una conferenza stampa anche il suo allenatore Mikel Arteta: “È una cosa incredibile.da qualche altra, anche il giorno della partita.