Dayitalianews.com - Estorsioni e droga, l’egemonia dei Santapaola-Ercolano a San Pietro Clarenza e Belpasso: I nomi degli arrestati

Dalle prime ore del mattino, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, stanno eseguendo in tutta la provincia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania, riguarda nove persone accusate di “associazione mafiosa armata, estorsione, acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo mafioso”, fermo restando il principio di presunzione d’innocenza fino a una condanna definitiva.L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania tra marzo 2021 e aprile 2023 sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha avuto origine dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e dalle prove raccolte in operazioni precedenti, tra cui “Sotto Scacco” e “Black Lotus”.