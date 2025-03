Ester Formosa & Elva Lutza | un ponte musicale tra passato e presente a Brendola

Leggi su Ildenaro.it

Alla Sala della Comunità di(Vicenza) va in scena l’incontro tra la tradizione sarda e la canzone catalana e ispano-americana con. Sabato 8 marzo alle ore 21 la celebre cantante-attrice originaria di Barcellona,, si esibirà nella sua unica data italiana al festival Vo’ on the Folks accompagnata da Nico Casu (tromba e voce), Gianluca Dessì (chitarre, mandola) e Bruno Piccinnu (percussioni).Dopo i concerti del trio Insingizi dallo Zimbabwe e dell’artista ungherese Veronika Varga con il Mortissa Quartet, la terza serata della XXIX edizione del festival diretto da Paolo Sgevano propone uno spettacolo che fonde diverse culture. Un concerto estremamente raffinato con brani in catalano, spagnolo, sardo e in antico Sefardita – la lingua degli ebrei spagnoli – che creano unsonoro tra