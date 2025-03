Ilfoglio.it - Espresso Macchiato di Tommy Cash conferma che l'indignazione è il nostro forte

Sono giorni che al clima di disgregazione europea e Terza guerra mondiale contribuisce anche, nel suo piccolo, la “crisi diplomatica” Italia-Estonia legata al brano “”, con il quale il cantanteparteciperà all’Eurovision. Nel brano si celebrano, in modo ironico ma soprattutto non sense (la canzone è un semplice tormentone, orecchiabile e ballabile), tutti i classici stereotipi dell’Italia: oltre al caffè del titolo, nel testo si fa riferimento alla pasta (“Life is like spaghetti”), al lusso (“mi like to fly privati with twenty-four carati, also mi casa very grandioso, mi money numeroso”), al classico immaginario del latin lover (“ciao bella, I’m Tommaso”), all’italian way of life (““no stresso, no stresso, no need to be depresso”), e ovviamente alla mafia (“I’m sweating like a mafioso”).