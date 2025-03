Abruzzo24ore.tv - Esplosione di GPL a Ortona: operaio grave dopo l'incidente in casa!

Chieti - Un bruttosi è verificato a, dove una bombola di GPL ha causato gravi ustioni a unmentre accendeva una stufa. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Una tragedia sfiorata ha scosso la tranquilla località di, in provincia di Chieti, dove ieri pomeriggio si è verificata un'in una abitazione. Un uomo di 39 anni, di nazionalità rumena, stava cercando di accendere una stufa alimentata a GPL, quando una bombola è esplosa provocando un incendio. Le fiamme hanno rapidamente invaso la stanza, ma fortunatamente l’intervento tempestivo di alcuni vicini di, che hanno utilizzato un estintore, ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente. L'uomo, unche si trovava da solo nell'abitazione, ha riportato ustioni gravi, con danni da primo e secondo grado su circa il 25% del suo corpo.