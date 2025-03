Tvplay.it - Esonero Sergio Conceicao, decisione Milan: il sostituto è già al lavoro

Leggi su Tvplay.it

In casa, di fatto, il destino disembra ormai già segnato, visto che il suo possibileè già al.La squadra che, almeno per il momento, ha deluso di più è sicuramente il. Al netto della vittoria della Supercoppa italiana, di fatto, la squadra rossonera ha regalato pochissime emozioni ai propri tifosi. Anzi, il team meneghino sembra aver preso in queste ultime settimane una piega davvero preoccupante.: ilè già al(LaPresse) tvplay.itDopo l’eliminazione subita in Champions League dal Feyenoord, infatti, ilha collezionato solo sconfitte in campionato. Gli uomini di, di fatto, hanno perso in successione con Torino, Bologna e Lazio.A seguito di tutti questi risultati così negativi, ovviamente, i tifosi rossoneri hanno fatto scattare una contestazione durissima, soprattutto nei confronti della società.