Lidentita.it - Escort e cocaina per clienti vip: Stefania Nobile agli arresti

Leggi su Lidentita.it

Sesso, bamba e champagne per andare al massimo. Reinvestendo i profitti di prostituzione ein Albania. Ingredienti che funzionano sempre, soprattutto se la clientela non aveva problemi di denaro ed era in grado di spendere anche 10 mila euro per una serata indimenticabile. C’è chi in tre anni, si legge nella documentazione della Procura, .pervip:L'Identità.