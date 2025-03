Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Dalmat: «Inter, non farti impressionare dal de Kuip! Flessione Thuram, è umano»

Stephane, ex giocatore dell’dal 2001 al 2003, ha parlato innel giorno di Feyenoord-per-News.it. Il pensiero del francese sulla gara di oggi al de, stadio in cui ha giocato due volte. Poi pensiero sue sogno triplete.L’giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord., tu hai giocato in quello stadio, il De. Cosa ricordi? È un ambiente caldo?Sì, ho giocato due volte in quello stadio: sia con il Marsiglia in Champions League che con lin Coppa Uefa (oggi Europa League, ndr). È sicuramente un ambiente bello, ma non così datroppa impressione.L’avrà tantissime assenze. Secondo te, giusto proseguire con il modulo 3-5-2 (o 5-3-2) oppure bisogna cambiare modulo?Simone Inzaghi sicuramente saprà bene come far giocare la sua squadra.