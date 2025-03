Ilrestodelcarlino.it - "Eresìa" in pieno centro. Il locale ora è nel mirino: "Vogliono farci chiudere. Troviamo una soluzione"

Undove si possa ascoltare musica dal vivo, in una città refrattaria alla movida, come poteva chiamarsi, se non Erèsia? Aprire undel genere, nel sonnacchioso capoluogo, è una scelta coraggiosa, controcorrente, eretica appunto, ma, almeno finora, si è rivelata azzeccata: in effetti, il circolo Arci Erèsia, aperto a settembre, in, in vicolo Bonarelli, dove un tempo c’era il Museo del Giocattolo, ha radunato, in appena sei mesi di attività, duemila soci. Una sessantina le attività culturali ospitate finora, tra concerti, stand up comedy, corsi e incontri di vario tipo, dai gruppi linguistici ad attività per diversamente abili. Qui, venerdì prossimo, alle ore 17, si incontreranno, per parlare di "Spazi rigenerati e rigeneranti: un viaggio tra territori e vita notturna", il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il presidente di Arci Ancona e Marche Michele Cantarini, il responsabile Arci Piemonte Luca Bosonetto, la vicesindaca di Bologna con delega all’economia della notte Emily Marion Clancy e la ricercatrice in media studies and social sciences all’Università John Cabot Eleonora Diamanti.