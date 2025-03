Laverita.info - Era un antidivo ma la sua voce segnò un’epoca

È morto a 86 anni il telecronista della Nazionale Bruno Pizzul, che non riuscì mai a gridare «Campioni del mondo!». Non se ne fece un cruccio. Calciatore in gioventù, non amava l’enfasi. E una volta fuori dallo stadio, preferiva l’osteria e il tresette alle pose da «personaggio».