Era a processo per tentato omicidio Avvelenò il marito col topicida Condannata a dieci anni di carcere

di Francesco Zuppiroli. Tuonano le parole del gup Raffaella Ceccarelli, che ieri mattina ha pronunciato una sentenza di condanna adi reclusione per il reato dipluriaggravato nei confronti della donna 46enne accusata di aver cercato di uccidere il propriosomministrandogli ripetutamente dosi dinei pasti. Una sentenza quella del gup del Tribunale di Rimini che accoglie in toto la richiesta della procura, nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che per la donna aveva chiesto appunto la condanna adi reclusione, tenendo conto dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato prescelto dall’imputata, che è difesa dall’avvocato Luca Greco, il quale ha già annunciato che farà ricorso in appello una volta lette le motivazioni della sentenza.