Baritoday.it - Enzo Decaro a Monopoli in ' Non è vero ma ci credo'

Leggi su Baritoday.it

per la messa in scena di una delle più divertenti commedie di Peppino de Filippo. La Stagione Attraversamenti al Teatro Radar prosegue giovedì 6 marzo alle ore 21 con Non èma ci.Scritta nel 1942 per poi essere trasposta in un film dieci anni dopo, lo.