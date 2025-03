Sport.quotidiano.net - Entella e calendario, sfida doppia per le Fere: "Ma questa Ternana può davvero farcela"

di Augusto Austeri TERNI Per lec’è unain più: quella contro il. Da oggi al termine della stagione regolare la squadra di Ignazio Abate giocherà 4 partite al Liberati e 5 fuori casa, ovvero il contrario della Virtusche avrà a disposizione 5 sfide sul proprio campo (compresa quella con i rossoverdi all’ultima giornata) e 4 in trasferta. Se ladovesse continuare a esprimersi come ha fatto contro Ascoli e Torres la questione non dovrebbe preoccupare più di tanto. La potente reazione al kappaò di Campobasso e la conferma delle garanzie fornite dal gruppo a livello tattico, qualitativo e caratteriale consentono di tenere vive più che mai le concrete speranze di poter lottare fino all’ultimo per la vetta. E’ difficile ipotizzare la quota della promozione diretta, anche considerando il faccia a faccia finale.