Empoli vs Roma | le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I toscani sono pienamente coinvolti nella zona retrocessione e dunque sono chiamati a fare punti, mentre i giallorossi vogliono proseguire nella loro scalata verso l’Europa.vssi giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono precipitati in zona retrocessione in virtù di undici partite senza vittorie. Nulla è perduto, visto che la squadra di D’Aversa è terz’ultimo con 22 punti, ma ad una sola lunghezza di ritardo dalla salvezza diretta. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio prezioso sul campo del Genoa, che si spera possa essere da buon viatico per riprendere la strada del successo.Continua il momento magico dei giallorossi che, con l’arrivo di Ranieri in panchina, sta avendo un rendimento da scudetto.