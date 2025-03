Casertanews.it - Emergenza sicurezza, Napoletano interroga la maggioranza

Leggi su Casertanews.it

Pasquale, capogruppo Fdi all'interno del consiglio comunale di Caserta, ha presentato unazione per denunciare l'inadeguatezza delle azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale per contrastare l'aumento di furti e rapine. Il tema dellaè molto sentito in città ma.