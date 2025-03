Ilrestodelcarlino.it - Emergenza sicurezza e baby gang. Borello non vuole diventare il Bronx. Il sindaco: "Installeremo telecamere"

Qualche decina di anni fa se a Cesena dicevi ‘’ tutti capivano che stavi parlando del quartiere Vigne. Oggi non è più così perché c’è una nuova realtà che l’ha soppiantato: è, popolosa frazione della prima collina, o meglio una parte ben precisa di, quella a valle della strada principale che taglia a metà il paese rappresentandone la spina dorsale, fino all’E45 e al fiume Savio. A far deflagrare la bomba che ha catalizzato sul’attenzione dell’opinione pubblica sono state le violente rapine del 21 gennaio scorso, sulle quali stanno indagando le forze dell’ordine. Ma la misura era già colma, e per cercare di dare qualche risposta alla crescente inquietudine di ampie fasce di popolazione i consiglieri comunali Enrico Rossi (Pd) e Nicholas Pellegrini (FdI) hanno dato vita a un’iniziativa senza bandiere di partito: un incontro con l’amministrazione comunale sul tema della