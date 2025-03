Anteprima24.it - Emergenza bradisismo: occupata la X^ municipalità a Bagnoli – Fuorigrotta

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma degli attivisti dei territori diin merito all’.L’iniziativa di oggi di alcuni abitanti del territorio è molto chiara: da anni, soprattutto con l’accelerazione della crisi bradisismica di questi mesi, abbiamo chiesto che venissero qui sul territorio Prefetto, Sindaco e autorità competenti in unalatitante a riguardo. Ora ci sarà un Consiglio al Maschio Angioino ma noi chiediamo che si faccia sui territori della X e anche della IXper rispondere alle richieste di controlli a tappeto per la stabilità di edifici pubblici e privati, alle soluzioni alternative e sostenibili per gli eventuali sfollati da edifici a rischio tutelandoli e non lasciando singoli individui più fragili se chiamare o no la Protezione Civile terrorizzati dal terremoto ma anche da un evacuazione trovandosi per strada, ad un piano di blocco dei mutui e degli affitti per tutte e tutti gli eventuali sfollati di Agnano, all’adeguamento delle vie di fuga al numero di abitanti con gestione efficace del traffico, apertura dell’ex base Nato e delle aree sicure dell’ex Italsider, creando punti di raccolta e ristoro in particolare per persone con disabilità, bambini/e e anziani alla garanzia di presidi fissi per il supporto psicologico e medico, alla mappatura delle persone non autosufficienti per interventi domiciliari tempestivi in caso di scossa.