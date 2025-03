Iltempo.it - Emanuele Marra: Il Make-Up Artist Messinese a Sanremo 2025

, un talentuoso-uporiginario di Messina, ha recentemente conquistato il prestigioso Salotto delle Celebrità durante il Festival di. Con oltre 12 anni di esperienza nell'insegnamento in accademia,ha dimostrato di essere una figura di spicco nel mondo del-upico. La passione diper il-up è iniziata in tenera età, sin da quando aveva 5 anni prendeva le riviste di moda e con la penna marcava gli occhi e le sopracciglia delle fotomodelle. Questa precoce inclinazione per il trucco lo ha portato a perseguire una carriera nel settore, così dopo aver completato la sua formazione,ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, tra cui Miss Mondo, Moda Roma Awards, Una Ragazza per il Cinema e Il Ballo delle Debuttanti.