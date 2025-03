Ilfattoquotidiano.it - Elly Schlein contro il piano Rearm Europe di von der Leyen: “Non ci stiamo”. Ma i Socialisti in Ue lo approvano: “Un punto di partenza”

ha scelto una posizione sulEU presentato nei giorni scorsi da Ursula von der. Martedì ha detto chiaramente che il Pd “non ci sta”, promettendo di discutere della questione col premier spagnolo Pedro Sanchez. Nemmeno 24 ore dopo, però, il gruppo deial Parlamento Ue, guidati proprio dalla spagnola Iratxe García Pérez, l’hanno lasciata sola: “La sicurezza dell’Europa richiede investimenti immediati, sostanziali e congiunti – si legge in un post su X del gruppo S&D – IlEU è undi, non un traguardo. Abbiamo bisogno di nuovi finanziamenti dedicati alla difesaa, rafforzando la nostra industria e salvaguardando al contempo il nostro benessere sociale. Questa è l’unica strada per un’Europa sicura e un sostegno duraturo all’Ucraina”.