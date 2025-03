Dayitalianews.com - Elio stronca Olly: “Umiliante vincere Sanremo con l’autotune”. E sulla musica di oggi, dice…

Leggi su Dayitalianews.com

, team leader della band ‘e le Storie Tese‘, interviene e attacca duramente ladi, il vincitore del Festival di2025. “La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice dicantata con”, dice l’artista in un’intervista al quotidiano Il Giorno.Alla domanda, il rock di? “O si rifà al rock degli anni Settanta o è proprio quello”, sentenzia lapidario. “La domanda che sorge spontanea è: cos’è stato inventato? Nulla. Ladinon è peggiore di quella di prima, ladinon esiste”.Il rap? Un assemblaggio fatto da gente che non sa suonare nemmeno uno strumentoE se il suo pensiero non fosse chiaro abbastanza,, non fa sconti nemmeno al rap, genere ormai diffusissimo anche nel nostro Paese.