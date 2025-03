Elio spietato su Olly | Umiliante sentire la canzone che ha vinto Sanremo con l’autotune L’attacco al rap | Non è musica

Leggi su Open.online

«La mia umiliazione massima è stata ascoltare lavincitrice dicantata con». È il commento durissimo del cantautoredie le Storie Tese intervistato dal quotidiano Il Giorno. Non risparmia commenti per nessuno l’artista. Il rock di oggi? «O si rifà al rock degli anni 70 o è proprio quello, la domanda che sorge spontanea è: cos’è stato inventato? Nulla. Ladi oggi non è peggiore di quella di prima, ladi oggi non esiste», commenta a colloquio con Andrea Spinelli.al rapQuanto al mondo del rap, è ancora più critico. «Non per fare ancora il nonno, ma quella non è. Piuttosto un assemblaggio, nel 90% dei casi, di roba preesistente fatta da gente che non sa suonare. Di recente un produttore molto affermato alla domanda “cosa suoni” mi ha risposto: “Mi vergogno un po’ ad ammetterlo, ma non suono niente”.