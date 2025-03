Tvzap.it - Eleonora Giorgi, perché le cure non hanno funzionato: il parere dell’oncologo

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.lenon: il– Stando a quanto riportato dal “Corriere della Sera”,aveva tentatoanche a Verona, sperando di sottoporsi ad un trattamento sperimentale per il tumore al pancreas. Il quotidiano ha avuto modo di sentire l’oncologo che ha avuto in cura l’attrice al policlinico Borgo Roma. ( dopo le foto)Leggi anche: Paolo Ciavarro si racconta a “La vita in diretta”, il discorso straziante dopo la morte diLeggi anche: Lutto in Rai, addio alla voce storica della domenicalenon: ilL’anno scorso, che si è spenta lunedì 3 marzo, si era rivolta all’Istituto del Pancreas al policlinico di Borgo Roma a Verona, primo centro in Italia e in Europa per la ricerca e la cura del cancro tra i più aggressivi.