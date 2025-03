Tvzap.it - Eleonora Giorgi, l’ultimo vocale prima della morte: parole strazianti

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV. Nel giorno dei funerali diemergono nuovi dettagli sui suoi ultimi giorni di vita, segnati da una lotta silenziosa e coraggiosa contro il tumore al pancreas che l’ha portata via lunedì 3 marzo. A raccontarlo è Nicoletta Ercole, costumista e amica storica dell’attrice, che in un’intervista a Il Messaggero ha rivelatomessaggioricevuto da.Leggi anche: Funerali di: tra i presenti infila anche il famoso attoreLeggi anche: Funerali di, è polemica: le duredi Andrea RoncatoI funerali alla Chiesa degli ArtistiLe esequie disi sono tenuti oggi, 5 marzo, mercoledì delle Ceneri, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, conosciuta come la Chiesa degli Artisti.