Iltempo.it - Eleonora Giorgi, l'ultimo saluto a Roma: l'applauso della folla ai funerali

In Piazza del Popolo è arrivato il feretro di. Tra due ali disistemata dietro le transenne, convogliata nella piazza già da quasi due ore prima dell'inizio del funerale previsto per le 16, il feretro è stato accolto da applausi commossi. Nella Chiesa degli Artisti sono già arrivati i familiari dell'attrice, tra cui i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina. Una grandedi gente comune, personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo,cultura, turisti incuriositi dalla moltitudine di persone presenti, ha accolto l'attrice amatissima scomparsa per un tumore lunedì scorso. A celebrare le esequie monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e da novembre rettorebasilicana di Santa Maria in Montesanto, nota anche come Chiesa degli Artisti.