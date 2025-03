Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi, le parole strazianti di Carlo Verdone: “Per me sarà sempre Nadia”

Roma ha dato oggi l’ultimo saluto a, attrice amatissima che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e dello spettacolo. La cerimonia funebre si è svolta nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, alla presenza di familiari, amici e colleghi che hanno voluto renderle omaggio.Tra i tanti presenti, anche, che ha ricordato concommosse la grande forza d’animo di: “Ci ha lasciato un grande esempio di dignità e di amore. Non ha mai avuto paura di raccontare la sua situazione, dando a chi soffre come lei non solo speranza, ma anche coraggio e forza. Per me”, ha dichiarato il regista, riferendosi al celebre personaggio interpretato danel film Borotalco.ha poi sottolineato l’atteggiamento con cui l’attrice ha affrontato la malattia: “Negli ultimi mesi ciò che mi ha colpito di più è stata la sua grande dignità.