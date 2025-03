Tvzap.it - Eleonora Giorgi, lacrime alla camera ardente: oggi i funerali

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.. Sono previsti perpomeriggio idi, l’attrice 71enne morta lunedì 3 marzo in una clinica di Roma. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore del cinema italiano e tra il pubblico che l’ha ammirata per la sua energia contagiosa e il suo spirito ironico e radioso. E ora, la famiglia, gli amici e i colleghi celebri e anche i fan si preparano a darle un ultimo saluto. L’attrice, venuta a mancare a causa di un tumore al pancreas, aveva già organizzato nei minimi dettagli il suo ultimo addio lasciando disposizioni precise sulle sue volontà. (.)Leggi anche: Paolo Ciavarro si racconta a “La vita in diretta”, il discorso straziante dopo la morte diLeggi anche:, pia di critiche sul post di Clizia Incorvaia: cosa succedeAddio apomeriggio ia RomaRoma si prepara a dare l’ultimo abbraccio ad, attrice amata per il suo talento e per la sua personalità luminosa mostrata sia ‘su pellicola’ che nella vita reale.