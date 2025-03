Velvetgossip.it - Eleonora Giorgi in clinica: il tenero scatto con il nipotino che conquista il web

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di, attrice di talento e simbolo di una generazione. Morta il 3 marzo all’età di 71 anni,ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata. Per onorare la memoria della madre, il suo secondogenito, Paolo Ciavarro, ha condiviso un toccantesui social media che mostra il legame speciale trae ilGabriele, di soli tre anni.Un dolce ricordo condivisoNella foto pubblicata su Instagram,è ritratta mentre osserva il panorama, appoggiata al parapetto, con le spalle rivolte verso l’obiettivo. Accanto a lei, il piccolo Gabriele tiene in mano un palloncino a forma di cuore, un gesto che esprime tutto l’amore e la dolcezza del loro rapporto. Questo, semplice ma carico di emozione, ha commosso i follower di Paolo, diventando un simbolo della forza e della bellezza dei legami familiari, anche nei momenti più difficili.