Eleonora Giorgi, "il suo pensiero gli ultimi 3 mesi di vita": Massimo Ciavarro commuove l'Italia

"Neglimi ricordo che invece di essere angosciata era felice per non far star male tutti quanti gli altri". All'uscita dalla chiesa gli artisti a Piazza del Popolo, dove sono stati celebrati i funerali di, è il suo ex marito, padre del loro figlio Paolo, a ricordare glitredi malattia dell'attrice romana scomparsa lunedì a 71 anni. I due erano rimasti legatissimi: "Era una grandissima donna e negligiorni era talmente bella - continua - che non l'avevo mai vista così bella". "Ha tenuto a cercare di rendere la sua dipartita significativa al di là di noi e penso che ci sia riuscita", ha spiegato il primo figlio di, Andrea Rizzoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni insieme al fratello Paolo. "Credo che per lei la cosa più bella sia stata vedere che le persone hanno capito il messaggio che ha lasciato".