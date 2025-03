Ilfattoquotidiano.it - “Eleonora Giorgi ha chiesto alla prima figlia di Clizia Incorvaia di aiutare il fratellino Gabriele a ricordarla per sempre”: lo rivela Rita Rusic

Durante una puntata de “La Vita in Diretta” la produttrice cinematografica, ospite in studio, hato un tenerissimo retroscena su, morta a 71 anni per tumore al pancreas. L’attrice infatti avrebbe affidatoprimogenita di 9 anni, Nina, della nuora(sposata col figlio Paolo Ciavarro) un ruolo molto importante. Nina è anche ladi Francesco Sarcina, mal’haconsiderato come fosse sua nipote: “Le ha dato un ruolo importantissimo. Lei le ha detto: ‘non si ricorderà di me perché è piccolo, quindi tu che sei più grande le devi parlare della nonna e non fargliela dimenticare’. Lei aveva questi due bambini intorno ed era felice”.Commoventi le parole di Paolo Ciavarro in collegamento con il programma condotto da Matano: “Io e mio fratello (Andrea Rizzoli, ndr) abbiamo rimesso nostra madre al centro delle nostre vite.