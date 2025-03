Dilei.it - Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia e lo sfogo sul lutto: “Non esiste un modo corretto di vivere il dolore”

“Non riesco a non scrivere di lei”. Ognuno di noi ha il suodiil: un processo spesso lungo, che si articola in cinque fasi, che vengono affrontate individualmente, perché fare i conti con ilsignifica accettare che, al pari della vita,anche la morte, e che la forza va trovata come possiamo. Così, con un lungo, parole liberatorie,spiega il suodiquesti giorni, poco più di 48 ore dopo la scomparsa di, spirata il 3 marzo in clinica a Roma, dove era sottoposta a cure palliative.: “Nonundiilci ha lasciati il 3 marzo alle 9.15: al suo fianco, prima dell’arrivo dei figli, c’era Massimo Ciavarro, che ha chiamato Paolo e Andrea Rizzoli. La corsa verso la clinica, per l’ultimo momento insieme, mano nella mano.