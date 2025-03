Liberoquotidiano.it - Eleonora Giorgi, chi c'è dietro l'attacco di Clizia Incorvaia

Video fake: Robert De Niro non ha mandato a quel paese Trump la scorsa notte, durante la consegna degli Oscar. Il video virale in queste ore si riferisce a uno show di sette anni fa. Zoe Saldana ha fatto dei bei discorsi sugli immigrati alla notte degli Oscar dove è stata premiata come miglior attrice non protagonista, ma non ha ringraziato Karla Sofia Gascon, la vera anima e la vera protagonista del film Emilia Perez. Imperdonabile. Dopo mesi di red carpet, interviste e promozione serratissima, la slavata Mikey Madison è riuscita a vincere l' Oscar come miglior attrice: la leggenda racconta che in Scream ha colpito così tanto Sean Baker, il regista di Anora, da volerla con sé anche senza provino. Vabbé. Ha solo immeritatamente scippato alla Guascon la vittoria. Un copione trito e ritrito.