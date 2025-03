Lanazione.it - Elefante scappa dal circo e va a spasso nei campi, il video

Gubbio (Perugia), 5 marzo 2025 – Gubbio città del celeberrimo lupo. E adesso anche degli animali esotici: in un campo nelle immediate periferie della città è stato avvistato un. La scena è stata ripresa da un automobilista che ha pubblicato ilsui social. Ma che ci faceva il pachiderma ada quelle parti? Subito risolto il mistero: a pochi metri svetta il tendone del, arrivato in città per una serie di spettacoli. Chi si trovava a passare in zona, siamo a ridosso della transitata via Schifani, ha allertato la polizia locale, che a sua volta ha avvertito i circensi, esortandoli alla corretta custodia dell'enorme animale. L’erato dal serraglio delche in questi giorni staziona nel parcheggio ospiti dello stadio. Stava tranquillamente brucando l'erba, in attesa di fare il suo spettacolo.