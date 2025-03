Unlimitednews.it - Efsa, sempre più piante colpite da Xylella

ROMA (ITALPRESS) – Si allunga la lista delleospiti di. L’, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha aggiornato il suo database delle specie vegetalidal fitopatogenofastidiosa, che ora annovera 452 specie, da 70 diverse famiglie botaniche. In particolare, l’Autorità europea ha identificato una nuova pianta ospite, la quercia di montagna della Cantabria (Quercus orocantabrica) che è stata infettata in Portogallo, ma per la prima volta sono state anche riscontrate infezioni naturali del ceppo della malattia di Pierce, un ceppo difastidiosa che causa malattie nei vigneti del Nord America, nelle uve, nelle mandorle e in altredella Puglia. Intanto, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato un piano da 30 milioni per sostenere il rilancio dell’olivicoltura in Puglia, prevedendo fondi per il reimpianto di ulivi resistenti, aiuti agli agricoltori e incentivi per la riconversione delle colture nelle aree