Ilfattoquotidiano.it - Edilizia a Milano, il funzionario arrestato “cerniera occulta” tra Comune e interessi dei privati. “Sistema corruttivo rodato e remunerativo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giovanni Oggioni, l’architetto ed ex dirigente deldifinito ai domiciliari per corruzione, falso e depistaggio nell’ambito delle indagini sull’urbanistica meneghina, era al centro di “un consolidatodi corruttela e commistione trapubblici e“. Grazie al suo ruolo di vice presidente della Commissione per il paesaggio di Palazzo Marino “importanti costruttoripotevano ottenere informazioni, anticipazioni e un occhio di riguardo per le pratiche di interesse”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini nel provvedimento con cui ha respinto la richiesta del carcere avanzata dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici disponendo per ilgli arresti domiciliari.Le convenzioni con i, la “manipolazione terminologica, l’istituzione della Commissione Paesaggio e il conferimento a quest’ultima di poteri discrezionali – non previsti dalla normativa primaria e secondaria – hanno stravolto i termini della pianificazione urbanistica meneghina”, scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare, “concentrandola in capo a un ristretto gruppo di potere, assai permeabile alle pressioni delle lobbies costruttrici.