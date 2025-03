Movieplayer.it - Eden: il poster svela la data di uscita italiana del survival thriller di Ron Howard

ta l'deldi Ronche desta la curiosità del grande pubblico per il suo cast di bellissime star capitanato da Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney. Dopo l'anteprima al Torino Film Festival lo scorso novembre, finalmenteha unadita nella nuova locandina. Grande è l'attesa del pubblico nei confronti del sruvivaldi Ronche riunisce un cast all star e che arriverà nelle sale il 10 aprile con 01 Distribution. L'Italia sarà uno dei primi territori al mondo a mostrare al pubblico la pellicola, che nel nostro paese è un'esclusiva di Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney. Tratto da un'incredibile storia .